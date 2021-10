Roma, Roma Sceglie Roma: “La Meloni si assuma le responsabilità della sconfitta”

“Abbiamo voluto attendere la conferma dei risultati delle urne perché non ci sembrava corretto fare commenti in piena bagarre elettorale ma ci duole constatare che il risultato di Roma conferma i presupposti con cui il centrodestra si è presentato alle elezioni con grandissimo ritardo nella scelta di un candidato assai discutibile imposto da Giorgia Meloni agli alleati dopo mesi e mesi di incertezza , durante i quali noi di Roma Sceglie Roma avevamo persino invocato invano le primarie nell’interesse dei romani”.

Il centrodestra deve ora avviare una profonda riflessione

“Il centrodestra deve ora avviare una profonda riflessione su queste elezioni amministrative, augurandoci che la politica ancora una volta non scarichi la responsabilità sulla scelta di candidati civici. Il vero problema su cui il centrodestra deve riflettere è la mancanza di pianificazione per tempo rispetto ad elezioni così importanti. E’ mancata la volontà di far crescere delle candidature anche all’interno dei partiti stessi e si è avuta la sensazione che la parola crescita, per qualcuno, sia un fatto riservato ai soli leader nazionali che non dovrebbero dimenticare che il consenso si costruisce a tutti i livelli e non solo inseguendo i sondaggi nelle piazze”.

Lo afferma in una nota Raimondo Grassi, presidente del movimento Roma Sceglie Roma.