Elezioni Roma 2021, Saltamartini (Lega): “Al ballottaggio possiamo vincere”

«Oggi si è conclusa la prima fase, quella della competizione personale, dove l’impegno di tutti i candidati al comune e ai quindici municipi ha consentito alla Lega di raggiungere, grazie alle preferenze ricevute da ognuno, un risultato dignitoso superando, in parte, le mille difficoltà. Ciascun candidato in lista, donna o uomo, da sola o in accoppiata, ha fatto il massimo. Ora, però, dobbiamo trasformare l’impegno e le qualità dei singoli nella forza di una squadra capace di determinare gli esiti dei ballottaggi»

Lo scrive su Facebook, Barbara Saltamartini, deputata della Lega e candidata al Consiglio comunale di Roma.

Elezioni Roma, più unità, più forza, più determinazione

«Con più unità, con più forza e con più determinazione – continua Saltamartini – possiamo vincere i ballottaggi al Comune, con Michetti, e nei Municipi con i candidati del centrodestra. Io, come sempre, sono a disposizione della mia città e del mio partito, impegnandomi al massimo insieme a tutti coloro che, con coraggio ed entusiasmo, mi hanno sostenuta in questi venti giorni di campagna elettorale. Questa è la Lega, questo è lo spirito di squadra da mettere in campo ora!»