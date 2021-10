Roma, ballottaggio, Celli (PD): “Mai con a destra, avanti con Gualtieri”

«La violenza di matrice sovranista, lontana anni luce dalla nostra cultura e sensibilità, non possono e non devono rappresentare un modello per la nostra amata città. È fondamentale unire le nostre forze e tornare a votare domenica e lunedì al ballottaggio per Gualtieri Sindaco, con il chiaro obiettivo di fermare derive sovraniste e far ripartire Roma». È quanto dichiara in una nota Svetlana Celli, consigliera PD in Assemblea Capitolina.

C’è bisogno di ricostruire il tessuto sociale

«C’è bisogno di ricostruire il tessuto sociale ed economico della Città, specie nelle zone periferiche, rilanciare le opere di urbanizzazione, realizzare una rete di trasporto efficiente, sfide importanti che solo Gualtieri è in grado di portare a compimento. Con la stessa determinazione stiamo sostenendo i nostri candidati Presidenti di Municipio e dove non siamo al ballottaggio, come in VI, appoggiamo le forze riformiste, che di certo non si rifanno alla cultura oscurantista di destra. Mai con la destra, avanti con Gualtieri Sindaco».