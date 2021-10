Amministrative, Casu (PD): “A Roma riconquisteremo la fiducia anche dei cittadini che non sono andati a votare”

Il deputato del Pd Andrea Casu, già segretario del Pd a Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sull’astensionismo alle amministrative di Roma

“Quando le periferie sono ridotte in condizioni di abbandono, è chiaro che molti cittadini sono sfiduciati –ha affermato Casu-. Noi abbiamo cercato di ripartire con umiltà, ammettendo anche gli errori che abbiamo commesso in passato, ma cercando di stringere un patto con i cittadini che ci ha consentito di conquistare consensi. E’ vero che c’è stato un alto tasso di astensionismo, ma è anche vero che ci sono state 550mila persone che hanno votato Gualtieri tra primo e secondo turno. La nostra sfida deve essere quella di riconquistare quella fiducia che abbiamo perso negli anni con le risposte concrete, con le soluzioni ai problemi dei cittadini. Il peggior vizio di chi arriva a governare è quello di scaricare la responsabilità sugli altri, serve un’assunzione di responsabilità collettiva verso i problemi della capitale”.

Sul centrosinistra

“Siamo dentro una trasformazione profondissima e non dobbiamo commettere l’errore di guardare le categorie politiche del post covid con le divisioni, le distanze e gli schemi politici che c’erano nel mondo pre-covid. Il segretario Letta ha presentato l’idea di costruire un nuovo centrosinistra, dando vita ad un nuovo Ulivo e rivolgendosi a quelle forze come il M5S con cui abbiamo condiviso l’esperienza del governo Conte 2 e con cui oggi condividiamo quella del governo Draghi. E ci rivolgiamo anche a coloro che a Roma hanno votato Carlo Calenda. Questo è l’unico modo per vincere le elezioni e poter governare i processi, perché i cittadini delle divisioni del centrosinistra non ne possono più.”

Fonte: Radio Cusano Campus