D’Elia: “Ddl Zan: è dall’inizio che la Lega fa ostruzionismo”

Cecilia D’Elia, componente della Segreteria nazionale del PD, è stata intervistata da iNews24.it a proposito del ddl Zan.

“È dall’inizio che i parlamentari del Carroccio stanno facendo ostruzionismo su questo provvedimento, ed è chiaro ormai che non possono essere considerati in alcun modo un interlocutore credibile.

Noi crediamo ancora che su questo testo ci possa essere una maggioranza in Senato, e proprio per questo vogliamo andare avanti. Poi ognuno si prenderà le proprie responsabilità, d’altronde sono troppi anni che questo Paese aspetta una legge contro l’omotransfobia”.

Ancora sull’atteggiamento della Lega

“Il problema è che non hanno credibilità politica, soprattutto dopo aver dimostrato un atteggiamento del genere. Quello che contano sono gli atti, e se presenti 700 emendamenti vuol dire che non stai cercando nessun tipo di dialogo. Se firmi un manifesto con le forze sovraniste in Europa, schierate apertamente contro la comunità lgbt, non puoi essere considerato un interlocutore credibile”.

Sulla questione del Green pass

“Il Green Pass attuato con regole chiare e la campagna vaccinale, sono i due strumenti che abbiamo per poter tutelare la salute di tutti, e sono allo stesso tempo anche elementi fondamentali per poter garantire la ripresa e il funzionamento dell’economia.

Strizzare l’occhio a chi ha dei dubbi sul vaccino e non essere impegnati nel potenziamento della campagna vaccinale è un comportamento da irresponsabili, perché la variante Delta già è in circolazione, e più il virus è libero di trasmettersi, più varianti si possono creare. Su questo dobbiamo essere molto determinati e anche i vari leader politici, con esempi personali, devono assumersi le loro responsabilità pubblicamente.

Dopo un anno e mezzo di pandemia, dovremmo aver capito che la salute si tutela tutti insieme e che non ci sono scorciatoie individualiste. Non esiste un diritto alla salute contrapposto a quello dell’economia, semplicemente dobbiamo riuscire a tutelarli entrambi”

Fonte iNews24.it