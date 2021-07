Cursano: “Green pass: dal governo il solo dare certi messaggi crea effetti catastrofici”

Aldo Cursano, vicepresidente vicario di Fipe Confcommercio, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla possibilità del green pass obbligatorio per accedere ai luoghi pubblici

“Abbiamo vissuto un anno e mezzo di maltrattamenti, da ottobre 2020 fino a maggio 2021 siamo stati chiusi per quasi 7 mesi e in questi 7 mesi nonostante fossimo chiusi abbiamo avuto comunque l’impennata di contagi. Se bar e ristoranti erano chiusi vuol dire che le fonti di contagio sono altre. Aver anche ipotizzato l’obbligo di green pass per bar e ristoranti è offensivo, se il green pass è uno strumento di libertà deve valere per qualunque bene e servizio.

Perchè al supermercato e nelle mense ci si può contagiare? Parliamo delle discoteche, si balla ovunque, tranne che nei luoghi deputati come le discoteche all’aperto. Finora questo sistema di gestione non ha prodotto buoni risultati. Il Green pass deve valere per tutte le attività, così sì che diventerebbe un incentivo alla vaccinazione. Senza dubbio sarebbe un’incombenza dover controllare tutti i pass dei clienti, però se valesse per tutti l’approccio della cittadinanza sarebbe diverso, altrimenti si fanno figli e figliastri e si creano discriminazioni.

Va trovata ovviamente una modalità per facilitarne l’uso, magari con una card non so. Noi dobbiamo penalizzare i no vax perchè non possono mettere a rischio gli altri, non possiamo certo continuare a pagare noi per gli altri. Dal governo il solo dare certi messaggi crea effetti catastrofici, i turisti che pensavano di tornare e leggono certe cose non prenotano. Il turismo è emozionalità, bisogna stare attenti quando si parla”.

Fonte Radio Cusano Campus