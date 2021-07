Garavini: “Ddl Zan, se il Pd vuole lo scontro non ci sarà trippa per gatti”

“Noi vogliamo fortemente questo provvedimento, ma serve concretezza e fiuto politico. Ormai è praticamente certo che ci sarà il voto segreto, e temo che molti colleghi anche della maggioranza, interni al Pd, potrebbero non votare la legge cosi com’è. Se si vuole arrivare allo scontro, allora ho la sensazione che non ci sarà trippa per gatti e il provvedimento purtroppo verrà affossato”.

Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24.it la senatrice di Italia Viva, Laura Garavini, che ha poi proseguito: “Tutti i toni e le polemiche messi in campo dal Pd sono assurdi, anche perché sulla nostra mediazione c’era stato una risposta importante da parte della Lega, con un atteggiamento innovativo che rappresentava davvero un passo avanti insperato. È un peccato che il Pd non abbia colto questa possibilità, ma voglio essere ottimista e sperare che anche il segretario Letta faccia sue queste remore, e si renda conto che senza questa mediazione la votazione in Senato sarà un Vietnam, come sostiene Scalfarotto” .

Sulla riforma della Giustizia da poco passata al Cdm

“È finita un’era, quella promossa dall’allora ministro Bonafede e quindi anche questa fase di giustizialismo accanito e, purtroppo, anche poco legalitario. Ci auguriamo che sia preservata la possibilità che il Parlamento possa limare ancora un po’ il testo”

Sulla telefonata di Grillo a Draghi , per sbloccare le trattative sulla riforma

“Io penso che tutto ciò sia più legato alla fase di grande turbolenza che sta vivendo il M5s al suo interno . Si fa fatica a esprimere un commento o fare un’analisi sul loro posizionamento attuale, proprio perché sono tremendamente in difficoltà praticamente su tutto”.

Sulla proposta di Renzi di presentare per il 2022 un referendum abrogativo sul Reddito di Cittadinanza

“Noi siamo sempre stati contrari al reddito di cittadinanza, quindi l’idea di promuovere una raccolta firme per la sua abrogazione è una proposta assolutamente coerente. Ovviamente, tutto ciò avverrà dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, perché è chiaro che ora lo sforzo di mediazione deve muoversi nella direzione di trovare un Presidente che sia espressione della più ampia condivisione tra le forze politiche, quindi ora non è il caso di mettere in campo delle iniziative che possono ledere i presupposti per un confronto tranquillo e costruttivo. Detto ciò, Il reddito di cittadinanza è una distorsione che non possiamo più permetterci, perché va ledere la cultura del lavoro delle nuove generazioni”

Fonte iNews24.it