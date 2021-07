Migliore: “Ddl Zan, in molti sono venuti a esprimere i loro dubbi sulla legge, e non erano esponenti di IV”

“Noi abbiamo semplicemente fatto una valutazione numerica, visto che c’erano molte persone che ci hanno manifestato i loro dubbi a riguardo, e non parlo di esponenti del mio partito. Abbiamo verificato se potessero esserci dei problemi e abbiamo cercato di superarli, a questo punto però ormai bisogna solo andare a vedere le carte in tavola”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24.it il deputato di Italia Viva, Gennaro Migliore.

Le dichiarazioni di Migliore

“I compromessi si trovano in corso d’opera, ma a questo punto mi pare che ormai la situazione sia andata un po’ troppo avanti, quindi credo sia inutile stare a rimuginare su cosa si poteva fare. Vediamo come si evolverà e speriamo che ci siano i numeri”.

Sul nodo dell’identità di genere

“Io sono più che favorevole, anzi, considero quello dell’identità di genere un avanzamento molto importante, motivo per il quale vorrei che si facesse di tutto perché questa definizione rimanga all’interno della norma, anche perché riguarda persone in carne ed ossa”.

Alla domanda se Italia Viva toglierà gli emendamenti presentati al Senato sul dd Zan

“Non intervengo mai sulla tecnica parlamentare di un altro gruppo, quindi questo lo lascerei decidere ai colleghi senatori. Quello che è certo è che, come abbiamo votato alla Camera, voteremo anche al Senato a favore di questa legge”.

Su un ipotetico avvicinamento tra Italia Viva e la Lega

“A noi non interessa ammorbidire la Lega e l’obiettivo di questa mediazione era semplicemente quello di cercare un dialogo costruttivo con tutti. Poi in Parlamento ciascuno di noi sa bene che deve dialogare anche con le altre forze politiche, soprattutto quando si sta nella stessa maggioranza, ma a parte questo, io mi sento agli antipodi rispetto alle scelte politiche della Lega”