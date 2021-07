Pedicini: “È ormai deprimente constatare il livello a cui si è ridotta la politica in Italia”

È ormai deprimente constatare il livello a cui si è ridotta la #politica in Italia: uno scontro tra Social Media Manager con i politici che si prestano al gioco del #facile consenso, anche se effimero!

Non mi sorprende #DiMaio, per il quale da sempre la politica è solo #comunicazione, mi sorprende #Conte che pur avendo uno spessore diverso, si presta allo squallido gioco di chi fa più #like.

Sono giorni che si pubblicano post strappa like della nazionale di #calcio, di compleanni privati, di #matrimoni in famiglia e di carezze a qualche animale domestico.

Grandi temi

Credo che l’importante per le persone sia sapere qual è l’opinione dei politici sui grandi #temi, perché il loro compito dovrebbe essere quello di spostare il dibattito sulle cose che contano.

Come si posizionano Conte, Di Maio, #Salvini, #Meloni (e compagnia cantando) sul tema della sospensione del patto di #stabilità Europeo e delle condizioni in cui il Paese si troverà a chiedere di finanziare ancora il nostro #debito sui mercati quando le politiche di #austerità rientreranno in esercizio?

Qual è la loro posizione sulla possibile riforma del trattato di funzionamento dell’Unione Europea, visto che da quello dipende il destino delle persone comuni?

E, soprattutto per i politici del #Sud, quale la loro posizione sull’ennesima #rapina che il #Governo a trazione Nordista sta operando ai danni del Sud con le risorse del #RecoveryFund?

Solo il 10%

Lo sanno che al Sud spetterebbe il 70% ma il #Governo ha dichiarato il 40% mettendone realmente a disposizione solo il 10%?

Penso, francamente, che questo dovrebbe essere il ruolo dei politici… non andare dietro ai successi della #nazionale di calcio!

PS: Winston #Churchill diceva che gli italiani perdono le #partite di calcio come se fossero #guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio.



