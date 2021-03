Pedicini: “Adesso non voglio più sentir parlare del modello lombardo”

Adesso non voglio più sentir parlare del modello lombardo, almeno per 20 anni!

Quello che sta accadendo in Lombardia ha dell’incredibile: il completo fallimento del sistema di prenotazioni previsto nel piano vaccinale.

Eppure non si sta parlando di una missione spaziale.

Si tratta soltanto di consultare un elenco di persone e raggiungerle attraverso i loro telefoni o le loro mail.

Sceneggiata

Adesso siamo anche costretti a rivedere ancora una volta la sceneggiata sul rimpallo delle responsabilità fra Governo e Regione ma la verità è che qualcuno andrebbe preso a calci nel sedere!

Il destino dell’Italia è aggrappato alla speranza che il piano vaccinale funzioni e questo spettacolo fa davvero raggelare il sangue nelle vene.

Spero almeno passi la spocchia a quelli che hanno ripetutamente vantato l’efficienza del modello lombardo…tra l’altro anche con un certo senso di superiorità.