Pedicini: “La Carfagna ministro inadeguato per il Sud”

Quando il ministro per il Sud, Mara Carfagna, dice che è infondata l’accusa di chi sostiene che al #Sud è stata scippata una quota consistente del #PNRR, o non sa di cosa parla o mente sapendo di mentire: in entrambi i casi dimostra la sua inadeguatezza nel difendere le ragioni del #Mezzogiorno d’Italia.

Il ministro dice che al Sud sarà destinato il 40% delle risorse del PNRR ma non tiene conto che seguendo i criteri di attribuzione delle risorse europee, il #Meridione avrebbe dovuto ricevere più del 65%.

Inoltre molte delle opere al Sud – progetti peraltro già previsti – saranno finanziate con 15 miliardi del Fondo di Sviluppo e Coesione, che già di suo spetta quasi interamente al Sud. Ecco quindi che la fetta del PNRR destinata al Mezzogiorno si riduce dal 40% al 36%, per poi diminuire ulteriormente fino al 22% per effetto del fenomeno dall’interdipendenza, per il quale le aziende del Nord finiranno con l’accaparrarsi i #lavori #pubblici al Sud.

10 anni di austerity

Bisogna anche considerare che in 10 anni di #austerity, i Comuni e gli Enti Territoriali del Mezzogiorno non hanno potuto assumere professionisti in grado di gestire i progetti europei che richiedono delle competenze tecniche specifiche. Questo elemento aggrava ulteriormente la situazione degli Enti attuatori al Sud dal momento che i bandi del PNRR prevedono una logica competitiva e nessun criterio di territorialità. Che possibilità avrà un’amministrazione in dissesto o in predissesto di competere con i ben più equipaggiati Comuni del Centro Nord? E’ chiaro che questo meccanismo non farà altro che acuire le #disparità territoriali invece che ridurle, come richiesto dalle istituzioni europee.

A questo proposito, bisogna ricordare un altro dato: da quando è stata introdotta la #Spendingreview – a partire dal governo Monti del 2011 – Svimez ha rilevato che i tagli al Sud sono stati più consistenti che al Nord: nel 2015 si è avuta una riduzione del -6,2%, il doppio del Settentrione (- 2,9%).

Stando così le cose, non possiamo far altro che concludere che la ministra per il Sud, tra l’altro pure proveniente dalla #Campania, non da una ricca regione del Nord Europa, è inadeguata a svolgere il compito che le è stato affidato!