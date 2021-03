Pedicini: “Scandalo traffico illecito di rifiuti Italia-Tunisia, la stampa italiana fa orecchie da mercante”

Insieme all’amica Maria Muscara’, del Consiglio regionale Campano, e a Majdi Karbai, parlamentare tunisino, abbiamo sollevato un caso di traffico illecito di rifiuti tossici spediti dalla regione Campania in Tunisia che ha evidenziato le responsabilità della Regione Campania, quelle dell’azienda coinvolta nel traffico, quelle dell’Agenzia delle dogane tunisine e quelle del Governo tunisino che hanno portato fino alle dimissioni del ministro dell’ambiente tunisino e di altre 12 persone coinvolte a vario titolo.

Eppure non c’è stato un solo giornale di rilievo nazionale che abbia riportato la notizia

Mi domando se in questa vicenda, in odore di Camorra, bisogna leggervi anche una insana venatura razzista!

Se si fosse dimesso un ministro tedesco o francese, non si sarebbe gridato allo scandalo?

Purtroppo è solo un banale ministro tunisino, chi vuoi che se ne importi!