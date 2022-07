Pedicini: “Penso che un grave errore del M5S sia stato quello di elevare le regole al livello di obiettivi”

Buongiorno a tutti, oggi sarò impopolare ma voglio comunque esprimere il mio pensiero sulle ultime dichiarazioni Beppe Grillo e sull’importanza di un colpo di reni politico del M5S.

Parto dal fatto che nel suo ultimo video Beppe Grillo, dopo un preambolo dei suoi sul senso della vita e sulla cosmologia quantistica, conferma ancora una volta la regola del secondo mandato.

Grillo dice che “la cosa che so è che i nostri due mandati sono la luce in questa tenebra incredibile (il Parlamento). I due mandati sono l’interpretazione della politica in un altro modo. I due mandati sono un antibiotico dove interpreti la politica come servizio civile”.

Ora io non faccio più parte del M5S (sono stato cacciato a calci dopo che per primo avevo denunciato la deriva di Gigino a cartelletta), ma conosco quel mondo e da esterno credo di poter dire ciò che molti pensano ma tengono per sé!

Penso che un grave errore del M5S sia stato quello di elevare le “regole” al livello di “obiettivi”

Le persone hanno bisogno di risultati, di politici che si occupino di loro, di leggi fatte per semplificargli la vita, di lavoro… le regole dovrebbero servire soltanto a conseguire meglio e il più in fretta possibile questi obiettivi, a nient’altro!

Un Movimento dovrebbe essere inflessibile sugli obiettivi, perché riguardano le persone, e flessibile sulle regole, perché riguardano il modo con cui raggiungere quegli obiettivi.

Non il contrario!

Eppure Grillo continua a tacere sui nuovi obiettivi del Movimento mentre difende strenuamente questa regola che alla prova dei fatti ha rovinato un sogno.

Esempio

Per fare un esempio, giova ricordare che nel decidere la lista dei ministri del primo governo Conte, del secondo governo Conte e, ancor di più, del Governo Draghi, al tavolo delle trattative da una parte c’era un Movimento che con il 33% aveva stravinto le elezioni e che per implementare al massimo le sue politiche doveva massimizzare il numero di suoi ministri e di posizioni chiave rispetto alle promesse elettorali, dall’altra politici navigati che sapevano bene che andando a nuove elezioni si sarebbe azzerata una classe politica grazie alla regola del secondo mandato!!!

La storia ce la ricordiamo tutti, una negoziazione vergognosa che ha consegnato a rotazione i ministeri più importanti, le nomine dell’intero sistema Italia in Unione Europea e le redini del Paese agli sconfitti alle elezioni.

E tutto questo in cambio del tornaconto personale di Gigino ‘a cartelletta e di qualche sottosegretariato distribuito qua e là a increduli parlamentari scelti proprio da quello stesso personaggio, che oggi tutti criticano.

Ma tutto è partito dalla regola del doppio mandato!

Oggi quella regola potrebbe essere utile al facile consenso, al “populismo”, alla semplificazione finalizzata ad un ritorno elettorale.

Ma fare l’interesse delle persone, fare “popolismo”, vuol dire pensare ai possibili scenari del dopo elezioni e a sedersi al tavolo delle trattative con il coltello dalla parte del manico.

Bisogna scegliere tra populismo e popolismo!

Voglio anche ricordare che, quando si parla di regole nel Movimento, spesso si cita Gianroberto Casaleggio che però diceva: “Le regole sono al servizio del Movimento, non viceversa”.

Gianroberto quelle regole le aveva scritte di suo pugno. Eppure non esitò a metterle di lato, quando provò a convincere Di Battista a dimettersi da deputato e a correre per sindaco di Roma.

Perciò per me sbaglia Grillo a invocare l’ortodossia. Sbaglia come ha già sbagliato quando ha mitizzato Draghi, salvo pentirsi a latte oramai abbondantemente versato.

Come sbagliò a delegittimare Conte, leader del suo partito, al netto delle evidenti sbandate di quest’ultimo

Conte non può essere il leader senza leadership e non può guidare un Movimento azzoppato dalle decisioni prese da Grillo.

Questo è il momento di prendere di petto la situazione a affrontarla da leader.

Deve pretendere di cancellare la regola del secondo mandato e valorizzare le persone che hanno dimostrato maggiore attaccamento al progetto in questi anni.

Rappresentano una risorsa e non si può fare a meno di loro.

Deve avere il coraggio di affrontare Grillo, sapendo che il M5S senza Conte sarebbe finito, ma con un Conte a metà sarebbe inutile!



var url320520 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=320520”;

var snippet320520 = httpGetSync(url320520);

document.write(snippet320520);