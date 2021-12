Di Maio: “L’Italia continua a promuovere la collaborazione tra Paesi nel Mediterraneo”

L’Italia continua a promuovere la collaborazione tra Paesi nel Mediterraneo.

Di ritorno dalla Tunisia, dove ho incontrato le massime autorità locali per rafforzare ancora di più i nostri rapporti e fare un focus comune sul Mediterraneo.

Tunisia

Per il nostro Paese la Tunisia è un partner strategico e il lavoro che portiamo avanti fa bene anche alle imprese italiane: quelle che già operano qui sono oltre 800, e lavoriamo affinché gli scambi economici aumentino sempre più.

Abbiamo a cuore anche il percorso che vede la Tunisia ristabilire la completa normalità democratica, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e nella promozione della stabilità. Quest’ultimo aspetto è fondamentale anche per il contrasto dei flussi migratori irregolari.

L’Italia ha un ruolo centrale negli equilibri internazionali e il nostro lavoro per continuare ad affermarlo va avanti.



