Pedicini: “Non darei la fiducia a Draghi”

Come NON ho dato la fiducia ad Ursula Van Der Leyen e a Cristine Lagarde, così NON darei la fiducia a Mario Draghi.

La fiducia si guadagna con le azioni compiute nel passato e non con le belle promesse per il futuro!

E Draghi è un’espressione di quel capitalismo neoliberista che ha messo in ginocchio la Grecia e gli altri Paesi del Mediterraneo.

Si dice che abbia salvato l’Euro, ma non ha salvato una sola persona dall’aumento delle disuguaglianze!

I poveri sono più poveri di prima, le donne sono più vulnerabili di prima, i giovani sono più smarriti di prima, il Sud c’ha le pezze al culo!

Eppure è Mattarella che lo ha designato…lo ha fatto per il bene del Paese

Un bene per il Paese che, pensate un po’, ha voluto, calcolato e ottenuto il più odiato degli italiani: Matteo Renzi!

E allora chi deve votare la fiducia a Draghi dovrebbe porre almeno le seguenti Condizionalita’:

– NON accettare il MES: ci sono altre soluzioni, il denaro che serve alla sanità non può essere quello più velenoso;

– Espandere il Reddito di Cittadinanza: magari migliorandolo perché così com’è fa acqua da tutte le parti, specialmente sul lato dell’inserimento nel mercato del lavoro;

– Si faccia debito ma solo per progetti che rilanciano l’economia dal basso e che abbiano una forte impronta ecologista. Appena spunta fuori una grande opera megalomane, che arricchisce i ricchi e cementifica il paesaggio, a CASA;

– Si riducano le tasse, si…tranne per quelli che si sono arricchiti fino al collo in questi anni di crisi per tutti gli altri.

Mi pare il minimo sindacale!