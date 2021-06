Varchi: “Ddl Zan: Draghi dice che l’Italia è uno Stato laico? È un modo per lavarsene le mani”

“La risposta del premier Draghi sull’iniziativa del Vaticano non ci convince perché appare come un modo per lavarsene le mani. Noi abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio di venire in Parlamento proprio per dare conto alle Camere di questa situazione e per spiegare come il governo intenda risolvere la controversia diplomatica” Lo ha dichiarato in un’ intervista a iNews24.it la deputata di FDI, Carolina Varchi.

L’intervista di Carolina Varchi

“Sappiamo benissimo che il parlamento è nelle condizioni di legiferare, però sappiamo anche che questo è un provvedimento squisitamente ideologico, che non serve all’Italia e che rischia di spaccare la società. Solo un partito fuori dal mondo come il Partito democratico, che non vive nella realtà, può considerare prioritario un provvedimento del genere, lontano anni luce dai problemi concreti della gente”.

Varchi ha successivamente dichiarato: “Quello della Chiesa è un atto diplomatico e come tale va affrontato. Non è una semplice presa di posizione, come in molti invece dicono. La nota verbale consegnata dalla Santa Sede è un passo formale tra due autorità sovrane: lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. È ovvio che il Parlamento può legiferare, ma secondo noi sarebbe più opportuno in questo momento che le Camere sospendessero l’esame del provvedimento, mentre invece abbiamo assistito alla solita superbia di una sinistra ideologizzata che ha preteso comunque che si fissasse la data per l’arrivo in aula della legge, in barba a qualsiasi prassi in ordine di risoluzioni diplomatiche”.

Ancora sul Ddl Zan, l’esponente di FDi ha poi commentato: “Fratelli d’Italia ha sempre manifestato in modo chiaro e inequivocabile la propria opposizione al disegno di legge del collega Zan, perché riteniamo che l’introduzione di un reato di opinione, o come lo definisco io, di una sorta di psico-reato, sia una deriva molto pericolosa, da evitare a tutti i costi. Noi siamo contrari a qualsiasi forma di discriminazione, ma siamo anche convinti che il compendio del nostro Codice Penale preveda già sanzioni adeguate per punire tutti. Con l’introduzione di questo psico-reato voluto dalla legge Zan invece, rischiamo davvero di aprire la porta ad una sorta di discriminazione al contrario”.

Sulle proteste in Europa in risposta alla legge voluta da Orbàn che limiterebbe la libertà della comunità lgbtqi, Varchi ha poi concluso: “Questa ormai sembra essere diventata una vera e propria moda, e come sempre accade, le mode non le lanciano coloro che subiscono le discriminazioni. Francamente mi pare che in realtà qui si voglia solo essere solidali con una potentissima lobby, invece che tutelare davvero chi è vittima di discriminazioni. Dopodiché, ripeto, noi siamo pronti a combattere ogni forma di intolleranza, ma non accetteremo l’ingerenza di quel pensiero unico che vorrebbe omologare tutti, ribaltando concetti come maschio e femmina per sostituirli con una più labile e confusa identità di genere. Questo non possiamo tollerarlo, né ora, né mai.”

Fonte iNews24.it