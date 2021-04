Fico: “Buon 25 aprile”

76 anni fa l’Italia usciva dall’orrore dell’occupazione nazifascista, delle leggi razziali, di un regime nemico della libertà. E fu grazie al sacrificio di tanti uomini e donne, molti giovanissimi, che ci fu garantito un orizzonte di libertà, eguaglianza e democrazia.

Gli eroi della nostra Resistenza dimostrarono non soltanto un grande coraggio contro la violenza della guerra e della dittatura, ma soprattutto fierezza civica e tenacia nel non rassegnarsi mai.

Nuove sfide

Oggi, come allora, abbiamo bisogno della forza ideale e civile che animò la Resistenza per affrontare nuove sfide, ma anche per respingere ogni possibile nuova forma di estremismo, violenza e prevaricazione; per contrastare l’odio, le ingiustizie, la corruzione e l’egoismo sociale.

Dobbiamo essere orgogliosi di festeggiare questa giornata e di celebrare i valori della nostra democrazia.

Questo il mio videomessaggio in occasione della cerimonia di commemorazione a Sant’Anna di Stazzema.

Buon 25 aprile.