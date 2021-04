Carotenuto: “Anche il capitalismo calcistico si ristruttura”

Anche il capitalismo calcistico si ristruttura. L’idea della Superlega di calcio europeo, che vedrebbe la partecipazione delle migliori squadre dei campionati statali, sente l’esigenza di mettere i piedi nel piatto dei diritti televisivi.

Il resto è noia

Amazon, Netflix, Disney+, YouTube, questa la nuova frontiera economica del calcio; va definitivamente in soffitta quello giocato sul campo, quello che vedeva vincere il più bravo (salvo l’eccezione e l’anomalia tutta italiana).

Così i più bravi (presuntamente) si faranno il loro calcio in casa, tanto per perfezionare gli hobby di famiglia. Il resto è noia.

Del resto uno sport allo stato attuale molto indebitato non lascia spazio per tutti.

Chi mangia a sbafo e chi muore di fame. Il mondo va così!