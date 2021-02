Carotenuto: “Dal discorso di Draghi al Senato il Mezzogiorno è un problema di legalità e sicurezza”

Dal discorso di Draghi al Senato il Mezzogiorno è quasi esclusivamente un problema di legalità e sicurezza.

Aumento dell’occupazione (specialmente quella femminile) e l’attrazione di investimenti privati nazionali ed internazionali, passano per una svolta securitaria? Militarizzazione del territorio, poliziotto di quartiere, taser?

Oppure colpire l’autonomia sociale, perseguendo le libere espressioni? Cioé controllare lo spazio pubblico ed il sistema di accoglienza attraverso l’ordine pubblico?

Anbiguità concetti

L’ambiguità di questi concetti riguardanti il Sud innanzitutto è giustificata dalla presenza della destra in questo nascente Governo.

Per un verso Draghi fa passare il messaggio che questo è un esecutivo marcatamente europeista, quindi Salvini si può sbattere quando vuole ma l’euro non si tocca, salvo porgere l’altra guancia sul Sud al leghista.

Ci sentiamo quando finirà la luna di miele!