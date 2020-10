Per fatti legati ad Expo 2015 l’attuale Sindaco di Milano – Giuseppe Sala – è stato condannato, in primo grado, per falso ideologico. In appello reato prescritto.

Una domanda semplice semplice

Se la tesi difensiva del Sindaco era l’assoluzione perché il fatto non sussisteva, perché non ha rinunciato alla prescrizione?

Rimarrà l’intervenuta prescrizione, non già l’assoluzione.