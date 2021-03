Carotenuto: “Bugiardi e imbroglioni!”

Così Raffaele Carotenuto sulla sua pagina Facebook:

“La Francia si appresta a metter mano al suo parco nucleare attraverso la società di Stato al 100% Edf, che produce energia pari al 25% dell’intero fabbisogno mondiale. Il Governo francese sta contrattando con la UE non solo l’aumento delle tariffe ma anche il progetto di ristrutturazione della tecnologia. Salvo notare che il nucleare comporta problemi ambientali quali concentrazione nell’atmosfera dei gas serra, emissioni radioattive ed enormi problemi di sicurezza”.

“Proprio ieri sul presunto “ambientalismo” delle banche che investono in petrolio, gas e carbone, sostenevo che la UE fa molte chiacchiere sul Green New Deal e pochi fatti.

Questo di oggi è un ulteriore esempio che la von der Leyen e i suoi tecnocrati europei guardano in tutt’altra direzione, “stressando” con tecnologie dannose l’ambiente ed il territorio. Bugiardi ed imbroglioni!”.