Carotenuto: “La storia si ripete, ma in questo caso non si migliora”

Leggevo sotto traccia di un fermento del mondo bancario che non mi era chiaro fino in fondo. Incuriosito dalla notizia, come quelle date a pag. 49 in fondo a destra degli ex quotidiani cartacei, cioé quelle che i più non arrivavano quasi mai a leggere, mi si apre un mondo a tal proposito.

Il Governo italiano starebbe preparando un gran bel “regalo” di Natale agli istituti di credito: una norma favorirebbe le aggregazioni tra banche prevedendo un meccanismo “pubblico” incentivante, entro il 31 dicembre 2020. L’entità del regalo equivarrebbe ad oltre 5 miliardi di euro.

Ecco perchè…

Ecco perché per tutto il 2020 la maggior parte della stampa ci diceva che accorpare istituti bancari era (ed è) cosa buona e giusta. Tanto paga lo Stato. Ed io leggevo, un giorno si e l’altro pure, ignaro, delle fusioni Unicredit-Mps, tra Credit Agricole e Creval, tra Banco Bpm e Bper.

Forse l’entità del regalo si estenderebbe anche nei confronti dei soggetti bancari che hanno in pancia i cosiddetti crediti deteriorati, ovvero i soldi che hanno prestato (a chi???) e non sono in grado di riscuotere più. Ovviamente quest’ultima regalia non varrebbe per le imprese individuali, ovvero per i “figli poveri” (piccole imprese), ma solo per i “grandi” (banche).

La norma verrebbe giustificata a seguito dell’aumento dei soggetti insolventi, a causa del Covid – 19.

Le difficoltà dei grandi soggetti finanziari possono essere compensate, mentre tutti gli altri si devono arrangiare. Così potremmo dire, nei prossimi anni, che il Covid – 19 ha aggiustato determinati gruppi di interesse lasciando al loro destino i cosiddetti pesci piccoli. Come fu per il terremoto. La storia si ripete, ma in questo caso non si migliora.