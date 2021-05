Carotenuto: “Questa, più che una Dragata sembra una misera mandrakata”

Il Governo Draghi, in continuità con quello precedente, ha confermato il bonus verde per l’anno 2021, sotto forma di detrazioni fiscali. La misura prevede la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, giardini pensili, impianti di irrigazione e pozzi.

Nessun sviluppo

Da convinto ambientalista ritengo che queste siano misure che non portano nessuno sviluppo al paese, di dubbia natura giuridica (perché concedere un vantaggio a condomini di privata proprietà per riqualificare il verde e non incentivare e valorizzare il verde pubblico, ovvero il verde di tutti?) e che non creino occupazione.

Purtroppo la musica non cambia: piuttosto che fare un serio piano per il territorio e per l’ambiente si pensa a scorciatoie a favore del giardinaggio privato.

Questa, più che una “Dragata” sembra una misera “mandrakata”.