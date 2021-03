Ostia Antica, il senso civico resta un oggetto misterioso!

Senso civico, questo sconosciuto!

“Gestire i nostri cani è un semplice gesto di buona educazione e vivere civile!”

Ancora una volta si richiama al senso civico e comportamento nella gestione dei nostri amici a quattro zampe.

E cronaca di queste ultime ore e giorni, di comportamenti non consoni di alcuni possessori di cani che passeggiando nella ciclabile in via del Collettore Primario (Ostia Antica-Saline) lasciano sciolti e senza museruola i loro animali, spesso di taglia grande, che hanno avvicinato alcuni passanti creando attimi di apprensione.

Stesso piccolo appunto verso chi lasciando correre i propri amici pelosi in aree verdi all’interno di insediamenti urbani non raccoglie le deiezioni canine, ignorando la presenza di bambini nella stessa area verde.

Siamo tutti legati, purtroppo, a restrizioni che limitano la nostra vita e i nostri basilari movimenti quotidiani, un maggior senso di educazione e vivere civile almeno in questo clima pandemico, sarebbe per tutti noi “cosa buona e giusta!”

Gaetano Di Staso

Coordinatore Ecoitaliasolidale X Municipio