Ostia Antica, Di Staso: “No all’antenna”

Continua a ritmo serrato la mobilitazione dei residenti e cittadini del quartiere Saline di Ostia Antica per impedire la presumibile installazione di una “mostruosa” antenna di telefonia mobile 5G in via Bartolomeo Nogara.

Da oltre una settimana i residenti vigilano giorno e notte l’area verde, privata, dove già da sabato 12 dicembre la ditta incaricata aveva iniziato lo scavo per la piattaforma di cemento armato, fortunatamente “stoppata” per evidenti difformità di sicurezza dell’area di cantiere, dopo l’intervento delle autorità locali chiamate dai residenti in loco.

Durante la settimana in corso, grande partecipazione dei cittadini chiamati alla raccolta firme a corredo di una formale denuncia che verrà a breve inviata a tutti gli organi competenti per impedire un nuovo e nefasto “bombardamento” di onde elettromagnetiche in una area densamente popolata, situata all’interno di una Naturale Riserva Ecologica e Ambientale, un vero e proprio impatto negativo per tutto l’ambiente circostante.

Il quartiere Saline grida e diffonde:

NO ANTENNA

Ecoitaliasolidale X Municipio e Litorale

(Gaetano Di Staso)