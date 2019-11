Ostia Antica, prime piogge, primi, prevedibili danni

Si iniziano a contare i primi danni dopo tre ore di pioggia torrenziale accompagnata da forte vento.

Caduto grosso ramo all’incrocio tra via Giuseppe Fiorelli e via Antonio Taramelli a Saline.

Fortunatamente al momento dell’impatto a terra del consistente ramo, nessuno percorreva quel tratto di strada, totalmente allagata.

Allertati subito dal Comitato Ostia Antica Saline, i VVUU, che intervenendo in breve tempo hanno messo in sicurezza la strada per deviare il traffico locale.

Molto diligentemente il proprietario dell’area da dove si era staccato il grosso ramo, si è messo subito all’opera per tagliarlo, ramo che occupava l’intera carreggiata, per riportare alla normalità un traffico locale leggermente congestionato per le tante strade allagate.

Problematico il traffico locale in tutto il quartiere Saline dove il 60% delle strade si sono allagate, fortunatamente l’attenuarsi della pioggia ha un lieve respiro al traffico locale….sperando di passare una notte tranquilla!!

Gaetano Di Staso

Vice Presidente Comitato Ostia Antica Saline