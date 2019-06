L’increscioso fatto di sangue, accaduto in via Fratelli Palma a Saline di Ostia Antica, un vero e proprio atto criminale, è un pericoloso campanello di allarme per l’instabilità della sicurezza nei nostri quartieri, instabilità che riporta alla luce quanto ancora ci sia da fare in termini di controllo e sicurezza cittadina.

Questa situazione di pericolosità, era stata portata alla luce dal CdQ Ostia Antica-Saline durante un incontro con il primo dirigente della Polizia di Stato di Ostia, Dott. Eugenio Ferraro, dove si erano evidenziati i disagi dei residenti a seguito delle avvisaglie di mancata sicurezza per lo scarso controllo delle forze dell’ordine in particolare nell’entroterra.

Nonostante una più assidua presenza, come promesso dal primo dirigente Dott. Eugenio Ferraro, dei

mezzi della Polizia di Stato, ad Ostia Antica e Saline, in sinergia con la locale stazione dei carabinieri,

il tentato omicidio a scopo di rapina in via Fratelli Palma, in pieno giorno, ha evidenziato la facilità

con cui questi soggetti malavitosi scorrazzino in piena libertà di azione e pericolosità.

Il CdQ Ostia Antica-Saline si sta attivando in queste ultime ore per promuovere un confronto pubblico

con i soggetti preposti al controllo della sicurezza cittadina, siano questi gli organi di pubblica sicurezza,

che esponenti dell’amministrazione municipale.

Le promesse sono sempre ben accette, ma vederne la realizzazione è il risultato che ci si aspetta!!!