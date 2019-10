Ma alla stazione della Roma Lido di Ostia Antica ci sono le scale mobili?

Ad appena pochi giorni dalla “riparazione” delle scale mobili nuovo ennesimo problema per i viaggiatori della Roma Lido alla stazione di Ostia Antica.

Decisamente scandalosa la nuova indegna situazione alla stazione della Roma Lido di Ostia Antica, dove ”nuovamente” e per l’ennesima volta, la scala mobile è “stranamente” fuori uso, considerando che, anche gli ascensori di servizio, sono fermi ormai da immemori settimane.

Come sempre la vittima designata è l’incolpevole cittadino “pagante”!!

Di seguito alcune reazioni dei fruitori del “servizio”

Signora Marina, pendolare:

“Appena sono scesa dal treno, e fatta la prima rampa, mi sono trovata davanti la scala mobile rotta, era stata rimessa in funzione da poco e non è stata una bella sorpresa. Ormai è diventato faticoso salire la ripida scala ed ero molto arrabbiata. Ora aspettiamo che aggiustino in fretta gli ascensori e la scala mobile.”

Signor Filippo, disabile:

“Che cosa abbiamo fatto di male per meritarci tanta indifferenza? Ma quanto ci vuole a riparare due ascensori? E’ veramente scandaloso!”

Il Comitato Ostia Antica Saline condanna fortemente lo stato di insolvenza che giornalmente preclude ai suoi fruitori di un servizio dovuto e pagato profumatamente, richiedendo un immediato ripristino delle scale mobili e degli ascensori.

Gaetano Di Staso