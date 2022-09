Ecoitaliasolidale X Municipio e Litorale-Associazione Culturale Salviamo Ostia Antica: “Abbandonati gli antichi lavatoi”

Ostia Antica, culla di storia e di cultura, due abbinamenti che dovrebbero inorgoglirci, renderci coscienti di vivere in un territorio dove tutto profuma di periodi storici, in cui il passaggio tra l’antico e il moderno ha tracciato il nostro modo di vivere. Resti di antiche vestigia imperiali, di medioevo e rinascimento, sono visibili ad occhio nudo, ma non ce ne accorgiamo, e per incuria lasciamo tutto al degrado. I nostri politici, le amministrazioni che si sono succedute negli anni fino ad arrivare ai giorni nostri, non hanno saputo, o voluto apprezzare tutto ciò.

Gli antichi lavatoi

Gli antichi lavatoi, opera di pregio architettonico, usata dai primi del novecento, come lavatoi pubblici, un pezzo di storia, che con l’avvento dell’era moderna, è stata abbandonata, come spesso accade in questo martoriato municipio. Un progetto di ristrutturazione tormentato, che venne poi accantonato per cavilli burocratici e politici, fino ad arrivare al febbraio 2014, dove sbloccati i fondi, si è proceduto alla ristrutturazione della struttura, poi, il commissariamento del X Municipio, fino ad arrivare ai giorni nostri, con il degrado della struttura e il “SILENZIO ” assoluto, disturbato solo dal silenzio assordante delle varie amministrazioni passate, presenti e, non vogliamo augurarcelo “future”

La legittima richiesta delle Associazioni

La legittima richiesta delle Associazioni citate in questo comunicato, e dei residenti di Ostia Antica è: “Si dia un senso al valore storico del nostro territorio, si proceda con il recupero degli Antichi Lavatoi, attivando una legittima “manifestazione di interesse” evitando “figli e figliastri” assegnando a chi, per merito e capacità, la struttura, con il patrocinio e pieno sostegno del X Municipio.

Gaetano Di Staso

Coordinatore ECOITALIASOLIDALE X MUNICIPIO E LITORALE

Presidente Associazione Culturale Salviamo Ostia Antica