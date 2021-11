Ostia Antica, villaggio e mercatino di Babbo Natale il prossimo 11 dicembre

Tra le altre meraviglie che questo splendido sito offre, in questo Natale 2021, troviamo l’unico, vero, fantasioso Villaggio di Babbo Natale con il suo fantasmagorico Mercatino Natalizio, presso la splendida location della Tenuta dei Piani in via Capo due Rami,75.

Tantissimi stand dove trovare di tutto

Tantissimi stand dove trovare di tutto, dall’artigianato, all’hobbistica, libri, il fai da te, salutistica, cura della persona, sport, giocattoleria, dolciumi e dolcetti caramellati fatti in casa, fiumi di cioccolata, zucchero filato, insomma dove grandi e piccini potranno dar sfogo alle loro richieste dopo due anni di chiusure e restrittezze.

Da non dimenticare l’animazione per i più piccini che troveranno decine di giovani animatori che saranno a disposizione per l’intera giornata con giochi, trucca bimbi, incontrare gli elfi nei loro laboratori, e….tantissime altre sorprese per poi…incontrare BABBO NATALE!

Per genitori e gli ospiti che verranno nel Villaggio di Babbo Natale?

Intrattenimenti musicali, esibizioni di danza, brevi performance sportive, e…ultimo, non ultimo, la possibilità di pranzare e/o cenare nel ristorante della Tenuta Dei Piani con un menu’ fisso espressamente dedicato a grandi e piccini presenti nel Villaggio di Babbo Natale che non offrirà Sogni ma splendide Realtà…

Vi aspettiamo con grande simpatia nell’unico, vero Villaggio di Babbo Natale a Ostia Antica!