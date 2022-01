Progetto Area Contemporanea, l’evento alla Sala Riario Episcopio il 29 gennaio alle 16:00

L’evento vuole presentare la nascita del progetto “Area Contemporanea”, uno spazio di lavoro cui scopo è di sviluppare un’idea innovativa di simbiosi tra tecnologia, arte ed ambiente. Questa visione si basa sulla filosofia del coworking, ovvero sulla collaborazione e sulla condivisione di aree, servizi e, soprattutto, valori comuni in ambito lavorativo e non solo.

Che cos’è il Progetto Area Contemporanea

Area Contemporanea è infatti, un luogo dinamico in cui diverse persone, che non necessariamente operano nello stesso settore o allo stesso progetto, lavorano condividendo spazio e risorse o mettendo il proprio talento al servizio di nuovi progetti comuni. Area Contemporanea può quindi, essere anche identificata come una rete di persone che con le loro diverse capacità e competenze s’impegnano assieme per raggiungere un traguardo comune.

Durante l’evento si alterneranno interventi da parte di professionisti del settore e performance, a seguito dei quali verrà offerto un buffet agli ospiti. In conformità con le norme anti-COVID attuali, per la partecipazione all’evento sarà necessario essere muniti di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.

Per la composizione della Sala Riario nel pieno rispetto delle attuali normative contro il COVID-19 si richiede gentile conferma di partecipazione.