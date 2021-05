Raggi: “Vogliamo valorizzare Ostia Antica”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Passeggiare nel borgo rinascimentale di Ostia Antica, a due passi dalla suggestiva area degli scavi archeologici, è come fare un salto nel tempo, tra vicoli e strade ricche di storia e di fascino. In questa preziosa zona del X Municipio sono iniziati i lavori per creare una nuova isola ambientale.