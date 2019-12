Ostia Antica, Via Fratelli Palma di nuovo isolata per deviazione bus 011

Deviato il percorso del bus TPL 011 in via Fratelli Palma, per le profonde buche, con perdita d’acqua sotterranea, che impediscono un sicuro passaggio del mezzo pubblico, che, saltando due importanti fermate, costringe gli utenti di quel quadrante a percorrere centinaia di metri a piedi per raggiungere le loro destinazioni in zona.

Il Comitato Ostia Antica protocollerà una richiesta di intervento urgente all’Assessorato LLPP-Urbanistica e Viabilità, per ripristinare la strada e il regolare percorso del bus circolare 011 mezzo pubblico di vitale importanza per lavoratori e studenti residenti

Direttivo Comitato Ostia Antica Saline

VicePresidente Gaetano Di Staso