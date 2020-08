Ostia Antica, incivili a gogo nella Riserva Statale del Litorale Romano

Via del Collettore Primario la nuova “via dei rifiuti” del quadrante Ostia Antica-Saline.

Senza alcun ritegno sono stati gettati per un buon tratto della carreggiata di via del Collettore Primario decine di sacchetti di calcinacci, rifiuti domestici e tanto per gradire un materasso, con grave rischio per la circolazione automobilistica e ciclabile.

Solo per il grande senso civico che contraddistingue i volontari del Comitato Ostia Antica Saline e Ecoitaliasolidale X Municipio la carreggiata è stata liberata e la catasta di calcinacci e rifiuti sono stati accantonati lungo il ciglio della strada per agevolare e mettere in sicurezza il traffico veicolare in attesa di un celere intervento di raccolta e pulizia da parte della Municipalizzata Ama.

Denuncia congiunta di Comitato Ostia Antica Saline e Ecoitaliasolidale X Municipio