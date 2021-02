Fornaro: “Partire dalle priorità programmatiche”

“In questo primo giro di consultazione è giusto che si parta dalle priorità programmatiche per costruire un governo in grado di avere una sufficiente coesione per affrontare le sfide dell’emergenza sanitaria e della crisi economica”.

Proposte programmatiche

“In questa fase presentare le proprie proposte programmatiche, non è frapporre ostacoli al lavoro del Presidente incaricato, ma, al contrario dare un contributo alla soluzione di una difficile e complessa crisi di governo.

Senza una significativa omogeneità programmatica, infatti, qualsiasi governo rischia di avere vita breve”.