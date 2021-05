Scotto: “Su licenziamenti partita non chiusa, d’accordo con Landini”

Sui licenziamenti la partita non è chiusa. Io sono d’accordo con Maurizio Landini e scenderò in piazza con i sindacati venerdì prossimo.

Non si può far pagare la crisi a chi è più debole. Se il blocco viene rimosso senza adeguate garanzie su ammortizzatori sociali e salvaguardia della tenuta occupazionale rischiamo un autunno difficilissimo sul piano sociale.

Draghi ascolti un po’ meno Confindustria.

Hanno già avuto tanto, senza restituire quasi nulla.



