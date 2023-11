Piazze affollate per lo sciopero generale, in migliaia a Roma

Piazza del Popolo gremita oggi a Roma per lo sciopero contro la manovra promosso dalla Cgil e dalla Uil .“Siamo almeno 60 mila”, dicono la Cgil e la Uil di Roma e Lazio. “Lo sciopero sta avendo una adesione che da anni non avevamo e le piazze sono piene”, dichiara il leader della Cgil Landini dal palco di piazza del Popolo.

Lo slogan scelto è ‘Adesso basta’, guardando dal palco si vedono arrivare le delegazioni sindacali che stanno riempiendo la piazza, a destra si concentrano le categorie della Uil, a sinistra si notano le bandiere rosse della Cgil.

VENERDI 17, CHI SCIOPERA E QUANDO

Lo stop è di otto ore o intero turno di sciopero per tutte le lavoratrici e i lavoratori delle Regioni del Centro. A scioperare, sempre per otto ore o intero turno, ma su tutto il territorio nazionale, anche le categorie del pubblico impiego, della conoscenza e gli addetti di Poste Italiane. I settori dei trasporti, escluso quello aereo, e il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, sciopereranno dalle ore 9 alle ore 13. Questa è la prima tappa della mobilitazione proclamata da Cgil e Uil: cinque giornate con scioperi e manifestazioni in 58 piazze, con oltre 100 presidi su base territoriale e regionale, che coinvolgeranno le Regioni del Nord il 24 novembre e quelle del Sud il 1° dicembre. Sicilia e Sardegna si fermeranno rispettivamente il 20 e il 27 novembre.

LANDINI: “IL GOVERNO PORTA IL PAESE A SBATTERE”

“Rappresentiamo la maggioranza del Paese che paga le tasse e tiene in piedi il Paese e non viene ascoltata dal governo che così porterà il paese a sbattere. Noi non lo permetteremo“, dice il segretario generale della Cgil Maurizio Landini durante la manifestazione a piazza del Popolo.

Fonte: agenzia dire