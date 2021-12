Fornaro: “Green pass rafforzato scelta giusta e necessaria”

Chi critica la scelta del governo di introdurre il green pass rafforzato evidentemente non ha mai alzato lo sguardo su quello che sta succedendo oltre i confini nazionali.

La quarta ondata della pandemia da Covid 19 ha investito tutta l’Europa con effetti importanti su grandi nazioni come la Germania.

Il green pass rafforzato è dunque una scelta giusta e necessaria per affrontare questa nuova fase della pandemia, che deve essere accompagnata da comportamenti responsabili sia individuali sia collettivi.

2 facce della stessa medaglia

È oramai evidente, infatti, che sicurezza sanitaria e ripresa economica sono due facce della stessa medaglia.

Il governo quindi continui a mettere la tutela della salute al primo posto, con buona pace di chi invece, a destra, pensa di poter lucrare qualche consenso dai non vax, sempre più camuffati da no green pass.



