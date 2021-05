Fornaro: “Proroga blocco licenziamenti per una ripresa inclusiva”

La proroga del blocco dei licenziamenti non è un regalo fatto a qualcuno a danno di altri, ma l’esatto contrario: una misura per garantire una ripresa economica inclusiva.

L’accanimento di Confindustria contro la proroga non è spiegabile se non con una volontà di ritorno a un passato caratterizzato da minori tutele per i lavoratori.

La campagna di autentica intimidazione contro il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, è inaccettabile e deve terminare al più presto.



