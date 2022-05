Fornaro: “No al presidenzialismo dell’uomo solo al comando”

Le democrazie occidentali sono da tempo sotto stress e con livelli di fiducia dei cittadini calanti. La cura però non può essere il modello dell’uomo solo al comando, tanto caro alla destra italiana ed europea che non a caso nel recente passato hanno guardato con simpatia e interesse al presidenzialismo russo incarnato da Vladimir Putin.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro

La Costituzione italiana è stata scritta avendo chiara la necessità di un equilibrio tra i poteri di cui il Presidente della Repubblica, insieme alla Corte Costituzionale, sono i garanti. Eleggere direttamente il Presidente della Repubblica senza riscrivere l’intera Costituzione produrrebbe un disastro con potenziali derive autocratiche per la nostra democrazia. Votare a favore degli emendamenti soppressivi sulla proposta di legge a prima firma Meloni non significa non voler discutere, ma semplicemente essere contrari al modello del presidenzialismo e favorevoli alla repubblica parlamentare.





