Quirinarie, Fornaro: “Destra non spacchi il Parlamento, si trovi figura unitaria”

“Il centrosinistra allargato dovrà valutare se presentare una sua candidatura per la presidenza della Repubblica, sapendo che alle prime tre votazioni c’è una maggioranza qualificata molto alta. Ma il tema vero è che la destra pensa di avere più voti e quindi il diritto di prima proposta, mentre al contrario, come faccio notare da mesi, nessuno dei due grandi schieramenti ha i voti per eleggere da solo il capo dello Stato e si impone la necessità di cercare un nome condiviso”.

Lo dice Federico Fornaro, capogruppo di LeU alla Camera, interpellato al telefono dall’Ansa

“L’ostentazione della ricerca di voti per Berlusconi tra i parlamentari rischia di trasmettere al Paese un’immagine delegittimante della politica, oltre a irrigidire le posizioni in Parlamento. Al contrario è il momento di far entrare in campo la politica e provare a individuare una figura che risponda al ruolo che la Costituzione assegna al presidente della Repubblica e unisca il Paese in una fase non ordinaria della vita nazionale. Di tutto c’è bisogno tranne che di spaccare il Parlamento”, sottolinea.



