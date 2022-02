Green pass, Fornaro: “No a fughe in avanti che riportano indietro”

Oggi in Aula a Montecitorio abbiamo purtroppo ascoltato tante inesattezze, teorie anti scientifiche contro i vaccini e i green pass. Per fortuna il governo continua invece a seguire l’unica via praticabile possibile: seguire la scienza. Lo fa con coraggio anche a rischio della popolarità, perché la tutela della salute degli italiani viene prima della propaganda.

Il decreto sta dentro una strategia che ha dato i suoi risultati, una strategia che vede il nostro Paese, grazie al sacrificio di tanti operatori del settore sanitario e del volontariato, uscire dalla fase più acuta della pandemia e immaginare una fase due. Fase due che però può iniziare sempre all’interno di decisioni prese ascoltando la scienza, senza fughe in avanti che rischierebbero poi di farci tornare indietro.



