Fratoianni: “È la destra, bellezza!”

È la destra, bellezza! Salvini festeggia perché il fisco continuerà a pesare sulle spalle dei più deboli, mentre i più ricchi continueranno ad arricchirsi.

Ma non solo. Non contento, lancia pure la proposta di reintrodurre i voucher, uno strumento che ha pesantemente inquinato il mercato del lavoro, dando vita alla legalizzazione di nuove forme di schiavitù.

Insomma tutto l’opposto di quello che servirebbe a questo Paese: una tassazione equa e progressiva, spostata sui grandi patrimoni e non su chi non arriva a fine mese, unita ad un’azione congiunta di governo e politica per aumentare salari e tutele in una fase così critica per il Paese.



