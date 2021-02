Rossi: “Il Paese potrà uscire dalla grave crisi solo restando saldamente europeista”

Il Paese potrà uscire dalla grave crisi pandemica ed economica solo restando saldamente europeista, era vero con il governo Conte, lo sarà ancora di più con Mario Draghi.

È di tutta evidenza che Draghi non potrà essere un Presidente del Consiglio sostenuto da forze non convintamente europeiste.

I cosiddetti sovranisti dovranno uscire dall’ambiguità, a partire dal loro interno. Come potrebbe la Lega sostenere Draghi e allo stesso tempo mantenere come referenti economici due anti euro ed anti Europa come Borghi e Bagnai? Il movimento 5 stelle come potrebbe non chiarire definitivamente se la loro linea è quella movimentista di Di Battista o quella governista di Giuseppe Conte?

Auspico un ampio sostegno al tentativo di Draghi, un sostegno senza ambiguità sui temi fondamentali, in rapporto stretto e leale con l’Europa. Chi la pensa diversamente resti fuori.