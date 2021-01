Rossi, Buona Destra: “Se fossi in parlamento sarei stato all’opposizione di questo governo, un’opposizione costruttiva”

L’ho sempre detto e lo ripeto, se fossi in parlamento sarei stato all’opposizione di questo governo, un’opposizione pacata e costruttiva, un’opposizione capace di ammettere che Giuseppe Conte ha saputo navigare in piena tempesta senza fare troppi errori. Oggi sarei tra quelli che farebbero di tutto per trovare il modo di formare un governo stabile che non preveda l’ascesa al potere dell’estrema destra.

Una cosa però devo dirla

Voglio ringraziare Conte per come è riuscito a governare sotto pressione, senza mandarci fuori strada. Non so come andrà a finire e non dipende certo da me. Ma comunque è una questione di onestà intellettuale: grazie Conte.