Scommettiamo che il governo Draghi aprirà le porte di Palazzo Chigi alla Meloni?

A breve, grazie ad una marmellata politica al gusto di lingua viscida, il governo dell’unto da Bruxelles prenderà forma.

Un’accozzaglia che con la speranza di mettere le mani sulla spartizione dei soldini del Recovery Fund, sarà spartita da chi c’è dietro il divino.

Quando alla forma seguirà la sostanza, gli entusiasmi di molti si trasformeranno in disperazione e monterà la rabbia sociale.

L’unto, sentita la puzza di bruciato ma dopo aver definitivamente smantellato quel poco che resta dello stato sociale in Italia, prenderà la via del colle, il Quirinale.

Peste e corna

A quel punto tutti vorranno le elezioni mentre si diranno peste e corna proprio come quelle coppie che stanno per separarsi.

Zoccola! Curnut! Bischero! Strunz! Cribbio!

Sarà uno spettacolo ancora più indecoroso (per la dignità delle attrici e degli attori protagonisti) di quello assistito in questi giorni di affannata corsa sul carro del vincitore.

Si tornerà, finalmente, alle elezioni e oggi, 11 febbraio del 2021, vi metto per iscritto che Giorgia Meloni sarà la prima premier donna della repubblica.

Accetto scommesse…