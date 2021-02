Rossi, Buona Destra: “Nessuno riuscirà mai a farmi parlare male di questo uomo”

Gli applausi a Giuseppe Conte. Nessuno riuscirà mai a farmi parlare male di questo uomo. In questo anno ha affrontato una crisi sanitaria che ha messo in ginocchio molto leader internazionali. E lo ha fatto bene, nonostante quello che dicono i troppi critici per partito preso. La politica lo ha scaricato senza neanche ringraziarlo.

Tutto normale, nessuna recriminazione

Ma non mi si venga a dire che i politici che oggi popolano il governo Draghi sono migliori di lui. L’applauso che gli hanno dedicato i dipendenti di Palazzo Chigi è il simbolo che, comunque vada, l’Italia ha acquistato un politico degno di essere ricordato. Al di là delle appartenenze politiche.