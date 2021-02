Rossi, Buona Destra: “Da Draghi calci a Matteo Salvini. Grazie”

“Grazie a Mario Draghi per aver definito chiaramente e inequivocabilmente la natura europeista del suo governo”, così Filippo Rossi leader della Buona Destra. “Le parole sull’Europa e sull’euro sono veri e propri calci in bocca al Matteo Salvini di questi ultimi anni, alla propaganda sovranista, alla retorica populista”.

Non c’è Europa senza Italia, non c’è Italia senza Europa

“Se Matteo Salvini vota queste parole e le parole che parlano di cessione di sovranità per una sovranità condivisa non può più tornare indietro e per coerenza dovrebbe immediatamente rompere le alleanze europee con le destre antieuropee”