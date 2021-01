Rossi, Buona Destra: “La lotta al Coronavirus è la priorità mondiale”

Gli Stati Uniti hanno da poco superato un numero di vittime pari a quello subito nella seconda guerra mondiale.

Anche l’Italia ha, purtroppo, un numero altissimo di morti che la collocano tra quelle più colpite in Europa.

E’ una guerra e bisogna fare presto, presto.

L’economia ha subito danni ingenti e ogni giorno di lockdown ci costa tantissimo; lo dimostra anche l’elevato extradebito pubblico accumulato che graverà sulle future generazioni.

Ma ci sono anche notizie positive, anzi molto positive

L’EMA ha autorizzato alla immissione in commercio di due vaccini molto efficaci: il Pzifer-Biontech e Moderna ed è già iniziata la campagna di vaccinazione.

A dire dei virologi più accreditati questi vaccini offrirebbero una copertura del 95% circa dal Covid e se si potesse vaccinare in fretta la popolazione si raggiungerebbe l’immunità di gregge in breve tempo e si impedirebbe al virus di mutare in varianti pericolose.

Gli altri vaccini sono ancora in ritardo come l’Astrazeneca e il Sanofi; a parte lo Sputnik 5 Russo e il Sinovach Cinese, non autorizzati ancora in Europa.

L’azione comune della UE ha dato i sui frutti consentendo l’acquisto di dosi vaccinali a prezzi contenuti e in quantità sufficiente per tutti i paesi.

E’ notizia di questi giorni, purtroppo, che la loro fornitura verrà ritardata perché la produzione ha dei rallentamenti dovuti inevitabilmente all’adeguamento delle linee di produzione e alla notevole richiesta mondiale.

Ora bisogna produrre, produrre anche velocemente.

Alcune case farmaceutiche come Sanofi hanno già dato la loro disponibilità a produrre su licenza di Pzifer e Moderna.

Gli altri Paesi come stanno reagendo?

Israele, ad esempio, si è mosso prima di tutti con Pzifer e Moderna e ultimerà le vaccinazioni entro il prossimo mese di marzo.

La Germania della Merkel ha stretto accordi con la Biontech tedesca per incentivare la produzione del vaccino Pzifer in Germania e ha stretto accordi con Putin per la produzione congiunta del vaccino Russo che ha già presentato domanda all’EMA per l’autorizzazione.

E’ notizia di ieri che la Francia di Macron sta agendo politicamente per la produzione dei vaccini Pzifer e Moderna tramite gli stabilimenti francesi della Sanofi, che potrebbe produrre su loro licenza.

Recuperare il tempo perso, fossero anche giorni

Lo Stato francese potrebbe mettere tanti soldini sul banco per agevolare l’accordo.

Macron ha formulato una richiesta ufficiale a Sanofi tramite il ministero dell’Economia: a nome della Francia. Per il ministero dell’Industria si tratterebbe di applicare «la stessa logica della Pfizer, che produce il vaccino BioNTech…». Linea sostenuta pure dal sindacato Cgt dei lavoratori dell’azienda francese, che chiede solo gli strumenti di produzione, requisirli se necessario, per cominciare.

Ecco questa è la strada da seguire.

In Italia ci sono stabilimenti Pzifer, Sanofi e di altre case farmaceutiche nazionali di rilievo mondiale.

Anche noi potremmo farlo, ne abbiamo le capacità e un estremo bisogno, forse più degli altri Paesi.