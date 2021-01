Filippo Rossi e il patriottismo della Buona Destra

Giriamo il messaggio di Filippo Rossi:

Ci hanno sempre detto: destra uguale patria, anzi destra uguale patriottismo. La Buona Destra sa che la patria è un legame psicologico che tiene uniti perfetti sconosciuti, un filo conduttore che collega persone che non si conoscono e mai si conosceranno. La patria non è la famiglia, non è il paese, non è la tribù, non è il branco.